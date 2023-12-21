Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Berkebun, Warga Jambi Diterkam Dua Beruang hingga Luka Parah

Usai Berkebun, Warga Jambi Diterkam Dua Beruang hingga Luka Parah
foto: dok east idaho news
A
A
A

MERANGIN - Irwandi (27) Warga Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi diterkam Beruang saat berkebun diladangnya.

Akibat diserang Satwa liar tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala dan patah tulang, hingga korban harus di Rujuk ke RS Raden Mataher Jambi.

"Benar, salah satu warga desa Koto Rami Minggu kemarin diterkam Beruang" ujar Basit Bhabinsa Koto Rami Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, Kejadian bermula saat korban hendak pergi memancing ikan sehabis memotong karet, namun saat dijalan korban bertemu dengan dua ekor Beruang, tanpa bisa lagi menyelamatkan diri untuk lari, korban sudah di serang oleh kedua hewan liar tersebut.

"Sekarang ini korban masih mendapatkan perawatan Intensif di Rumah sakit Mataher Jambi" pungkas Basit.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907//diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/340/3103002//seekor_beruang_di_perumahan_lorong_pinang_sebatang_merangin_jambi-ljoN_large.jpg
Gempar! Seekor Beruang Masuk Pekarangan Rumah Warga di Jambi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement