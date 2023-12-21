Usai Berkebun, Warga Jambi Diterkam Dua Beruang hingga Luka Parah

MERANGIN - Irwandi (27) Warga Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi diterkam Beruang saat berkebun diladangnya.

Akibat diserang Satwa liar tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala dan patah tulang, hingga korban harus di Rujuk ke RS Raden Mataher Jambi.

"Benar, salah satu warga desa Koto Rami Minggu kemarin diterkam Beruang" ujar Basit Bhabinsa Koto Rami Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, Kejadian bermula saat korban hendak pergi memancing ikan sehabis memotong karet, namun saat dijalan korban bertemu dengan dua ekor Beruang, tanpa bisa lagi menyelamatkan diri untuk lari, korban sudah di serang oleh kedua hewan liar tersebut.

"Sekarang ini korban masih mendapatkan perawatan Intensif di Rumah sakit Mataher Jambi" pungkas Basit.

