Serangan Beruang Diduga Tewaskan 2 Orang di Taman Nasional

Serangan beruang diduga tewaskan 2 orang di taman nasional Kanada (Foto: Ilustrasi/ East Idaho News)

KANADA - Dua orang tewas setelah dugaan serangan beruang grizzly di Taman Nasional Banff di Kanada.

Taman nasional dalam sebuah pernyataan mengatakan tim penyelamat pertama kali diberitahu tentang kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 waktu setempat pada Jumat (29/9/2023) setelah menerima peringatan dari perangkat inReach/GPS yang mengindikasikan adanya serangan beruang.

Peringatan tersebut mengatakan bahwa insiden itu terjadi di kawasan taman Lembah Sungai Rusa Merah, yang berada di Pegunungan Rocky Kanada.

“Parks Canada segera mengerahkan Tim Respons Serangan Manusia terhadap Satwa Liar yang anggotanya dilatih secara khusus dalam merespons serangan terhadap satwa liar,” kata Taman Nasional Banff dalam pernyataannya, dikutip CNN.

“Kondisi cuaca pada saat itu tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter, dan tim tanggap melakukan perjalanan sepanjang malam menuju lokasi melalui darat,” lanjutnya.

Pernyataan itu mengatakan tim tanggap darurat tiba di lokasi sekitar pukul 1 dini hari pada Sabtu (30/9/2023) dan menemukan dua orang tewas dan seekor beruang grizzly menunjukkan perilaku agresif.

Staf Parks Canada melakukan eutanasia terhadap beruang tersebut untuk memastikan keselamatan publik. Lalu petugas Royal Canadian Mounted Police tiba di lokasi kejadian untuk membantu mengangkut para korban ke Sundre, Alberta, sekitar 75 mil barat laut Calgary.