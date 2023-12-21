Warga Merangin Diterkam Beruang, Ini Tanggapan BKSDA

MERANGIN - Diduga akibat wilayah jelajah dan makin habisnya hutan habitat Beruang untuk mencari makan, membuat Irwin Irwandi (27) warga Desa Koto Rami, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi menjadi korban buasnya beruang jenis madu.

Dari data yang dihimpun menyebutkan sebelum korban diterkam beruang, baru pulang dari kebun menyadap karet miliknya, usai menyadap karet korban kemudian berniat untuk memancing ikan di sungai dekat kebunnya.

Saat korban berjalan menuju sungai sekitar pukul 15.30 Wib korban berpapasan dua ekor beruang, tiba tiba dua ekor hewan liar ini langsung menyerang korban, dengan menerkam bagian kepala sehingga korban mengalami luka robek di bagian kepala serta pergelangan kaki kiri korban patah.

Korban berusaha melawan sambil berteriak, teriakan korban rupanya membuat dua ekor beruang ini takut dan lari kedalam hutan dengan meninggalkan mangsanya.