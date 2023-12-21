Angela Tanoesoedibjo Renovasi Gereja di Probolinggo, Pendeta: Kami Sangat Senang

PROBOLINGGO - Wamenkraf sekaligus Ketua Pelaksana Perayaan Natal 2023, Angela Herliani Tanoesoedibjo meninjau sekaligus meresmikan renovasi gereja di Lereng Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

Kedatangan Angela ingin memastikan jemaat gereja di Lereng Gunung Bromo bisa merayakan Natal dengan hidmat dengan kondisi gereja yang baru diperbaiki ini.

Peresmian sekaligus peninjauan renovasi Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA berada di Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Peresmian ini dibuka langsung oleh Angela Herliani Tanoesoedibjo, Rabu (20/12/2023).

“Diharapkan dengan kondisi gereja setelah di renovasi oleh program MNC Peduli ini umat kristiani di Lereng Gunung Bromo khsusnya di Desa Sapi Kerep bisa melaksanakan perayaan Natal 2023 dan ke depan bisa beribadah dengan hidmat dan sekaligus merupakan kado natal,” kata Angela.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Resmikan Renovasi Gereja di Lereng Gunung Bromo

Sementara itu, Pendeta GSJA, Femi Susanti mengaku sangat senang dan gembira atas direnovasinya gereja tersebut.

“Saya senang dan bahagia sekali dan bersyukur kepada tuhan, karena doa kami dijawab oleh tuhan. Hingga terlaksananya bedah gereja, sehingga gereja semakin cantik dan semakin nyaman untuk beribadah. Dan banyak jamaah yang akan datang, terima kasih tuhan memberkati,” kata Femi.