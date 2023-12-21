Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kedatangan Siti Atikoh dan Yenny Wahid di Surabaya Disambut Ribuan Muslimah Elukan Ganjar Presiden

Hari Tambayong , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:54 WIB
Kedatangan Siti Atikoh dan Yenny Wahid di Surabaya Disambut Ribuan Muslimah Elukan Ganjar Presiden
Siti Atikoh dan Yenny Wahid di Surabaya (Foto : iNews)
A
A
A

 

SURABAYA - Siti Atikoh bersama Yenny Wahid hadiri doa akhir tahun di sambut ribuan muslimah elukan Ganjar Presiden di gedung olahraga DBL Surabaya, Rabu 20 Desember 2023.

Kedatangan Atikoh dan Yenny Wahid disambut ribuan muslimah mengelukan Ganjar Presiden 2024.

Siti Atikoh yang merupakan istri Ganjar Pranowo hadir bersama Yemny Wahid langsung disambut dengan sholawatan oleh ribuan muslimah yang sudah menunggu usai melakukan doa bersama.

Mengawali sambutannya, Siti Atikoh menyapa ribuan jamaah dengan melantunkan sholawat nabi di atas panggung dan serempak diikuti ribuan jamaah yang sebagian besar adalah perempuan atau muslimah.

Pada kesempatan tersebut, para muslimah yang berada di sisi panggung memanfaatkan dengan selfi sembari berjabat tangan dengan istri Capres dengan nomor urut tiga dalam pesta demokrasi Pilpres 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Atikoh juga telah menyampaikan kepada ribuan muslimah yang hadir pada doa bersama akhir tahun untuk keselamatan bangsa tersebut tentang program Ganjar Pranowo yang salah satunya mengoptimalkan implementasi undang undang dana abadi pesantren.

