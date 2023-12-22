Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dugaan Kasus Malapraktik Rumah Sakit di Indramayu, Polisi Lakukan Penyelidikan

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:39 WIB
Dugaan Kasus Malapraktik Rumah Sakit di Indramayu, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kapolres Indramayu, AKBP Fahri (foto: MPI)
A
A
A

INDRAMAYU - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu akan melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit (RS) di Indramayu.

Adapun korbannya yakni seorang ibu yang meninggal bersama bayinya usai menjalani persalinan pada hari Selasa 19 Desember 2023 lalu.

Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar menyampaikan, dari hasil keterangan yang diperoleh, sampai saat ini polisi akan melakukan proses pengumpulan alat bukti dan juga termasuk pemeriksaan saksi-saksi.

"Minggu depan akan memanggil para saksi, termasuk pihak UPTD, Bidan yang menangani, dan juga saksi ahli, terkait prosedur penangan persalinan di Rumah Sakit," ujar Fahri Siregar di Mapolres Indramayu, Jumat (22/12/2023).

Fahri Siregar menjelaskan, dari hasil laporan pihak keluarga, dugaan malapraktik tersebut terkait dengan dugaan pasal 359 tentang kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal.

"Berdasarkan keterangan kepada kami, dugaan malapraktik ini dikarenakan ada kelalaian pada saat penanganan persalinan. Maka yang dilaporkan oleh pelapor dugaan pengenaan pasal 359 KUHP," jelas Kapolres Indramayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
