Putri Wapres Ma'ruf Amin Dukung Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Beri Keyakinan Kuat Menang Pilpres

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad menyambut positif dukungan yang diberikan putri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya kira ini mencerminkan bahwa Wapres memang sungguh-sungguh sudah melihat bahwa potensi Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pilpres 2024," kata Abdul kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).

Menurut Abdul, keberanian Siti Nur Azizah memberikan dukungan tersebut mengindikasikan bahwa keluarga Wakil Presiden juga mengisyaratkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud dianggap paling lengkap untuk memimpin Indonesia ke depan baik dari aspek kapasitas maupun integritasnya.

"Saya sangat mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh putri Wapres dalam suasana yang tentunya memberikan keyakinan kuat bahwa pasangan Ganjar-Mahfud sangat berpeluang untuk memenangkan kontestasi politik 2024 mendatang," kata Abdul yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini.

Sebelumnya, putri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah turut hadir dalam kegiatan deklarasi Barisan Advokat Keadilan Indonesia (BAKI) Ganjar-Mahfud (GAMA) 03 di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2023).

Siti hadir dalam kapasitas Ketua Dewan Pembina BAKI GAMA 03. Secara resmi, ia resmi memberi dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud.