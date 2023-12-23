Advertisement
HOME NEWS NEWS

Soroti Guyonan Zulhas, Perindo : Merendahkan Nilai Ibadah Sholat

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:39 WIB
Soroti Guyonan Zulhas, Perindo : Merendahkan Nilai Ibadah Sholat
Zulkifli Hasan (Foto : Kemendag)
JAKARTA - Guyonan nyeleneh yang dilontarkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas tentang sholat dikaitkan dengan pilihan salah satu pasangan calon Presiden terus menuai kritikan.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad turut berkomentar mengenai candaan Menteri Perdagangan (Mendag) tersebut yang dinilai salah kaprah.

Menurut Abdul, hal tersebut sangat disayangkan dan tidak sepatutnya diucapkan.

"Partai Perindo sangat menyesalkan dan menyayangkan ucapan sikap dan perilaku Zulkifli Hasan sebagai pejabat publik yang menjadikan objek sholat sebagai bagian candaan kaitannya dengan Pilpres 2024," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Jumat 22 Desember 2023.

Dalam tayangan video yang disampaikan, Abdul menilai bahwa Zulhas melakukan upaya-upaya yang sangat meresahkan, karena ketika menjelaskan bacaan terakhir dari surat Al-fatihah tidak ada orang yang mengaminkan karena saking cintanya kepada Prabowo.

Begitu juga ketika melakukan tahiyat awal dan akhir maka telunjuk tangan yang mestinya hanya satu kemudian digambarkan seolah-olah menjadi dua.

"Ini satu bentuk perilaku yang sangat merendahkan nilai dari ibadah sholat dan sekaligus juga paling meresahkan bagi umat Islam dalam kaitan dengan Pilpres," kata Abdul -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini.

Karena itu, Partai Perindo menyerukan semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kehidupan politik nasional menjelang Pemilu 2024 tetap berjalan damai dan teduh.

