Soroti Guyonan Zulhas, Perindo : Merendahkan Nilai Ibadah Sholat

JAKARTA - Guyonan nyeleneh yang dilontarkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas tentang sholat dikaitkan dengan pilihan salah satu pasangan calon Presiden terus menuai kritikan.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad turut berkomentar mengenai candaan Menteri Perdagangan (Mendag) tersebut yang dinilai salah kaprah.

Menurut Abdul, hal tersebut sangat disayangkan dan tidak sepatutnya diucapkan.

"Partai Perindo sangat menyesalkan dan menyayangkan ucapan sikap dan perilaku Zulkifli Hasan sebagai pejabat publik yang menjadikan objek sholat sebagai bagian candaan kaitannya dengan Pilpres 2024," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Jumat 22 Desember 2023.

Dalam tayangan video yang disampaikan, Abdul menilai bahwa Zulhas melakukan upaya-upaya yang sangat meresahkan, karena ketika menjelaskan bacaan terakhir dari surat Al-fatihah tidak ada orang yang mengaminkan karena saking cintanya kepada Prabowo.

BACA JUGA: Zulhas Dilaporkan ke Mabes Polri hingga Bawaslu Buntut Kontroversi Candaannya

Begitu juga ketika melakukan tahiyat awal dan akhir maka telunjuk tangan yang mestinya hanya satu kemudian digambarkan seolah-olah menjadi dua.

"Ini satu bentuk perilaku yang sangat merendahkan nilai dari ibadah sholat dan sekaligus juga paling meresahkan bagi umat Islam dalam kaitan dengan Pilpres," kata Abdul -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini.

Karena itu, Partai Perindo menyerukan semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kehidupan politik nasional menjelang Pemilu 2024 tetap berjalan damai dan teduh.