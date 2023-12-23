Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Partai Perindo Hadir di Masyarakat

JAKARTA - Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tebus bazar murah, di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 1 Jakarta Pusat Suripto.

Dalam kesempatannya, Suripto mengatakan, rangkaian kegiatan itu dilakukan untuk mempererat kedekatan Partai Perindo kepada masyarakat setempat.

"Kita mau berbagi dengan warga setempat. Kita rutin ya biar lebih deket kepada masyarakat. Merasakan kehadirannya Partai Perindo," kata Suripto kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Suripto menjelaskan, kegiatan tebus bazzar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter. Warga cukup membayar dengan harga Rp5 ribu untuk mendapatkan paket murah tersebut.

"Ya antusiasnya besar ya apalagi minyak naik, dan kita memberi subsidi satu liter Rp5 ribu itu warga berbondong-bondong datang ke bazzar ini," kata Suripto.