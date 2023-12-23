Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Partai Perindo Hadir di Masyarakat

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:48 WIB
Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Partai Perindo Hadir di Masyarakat
Caleg partai Perindo Suripto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tebus bazar murah, di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 1 Jakarta Pusat Suripto.

Dalam kesempatannya, Suripto mengatakan, rangkaian kegiatan itu dilakukan untuk mempererat kedekatan Partai Perindo kepada masyarakat setempat.

"Kita mau berbagi dengan warga setempat. Kita rutin ya biar lebih deket kepada masyarakat. Merasakan kehadirannya Partai Perindo," kata Suripto kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Suripto menjelaskan, kegiatan tebus bazzar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter. Warga cukup membayar dengan harga Rp5 ribu untuk mendapatkan paket murah tersebut.

"Ya antusiasnya besar ya apalagi minyak naik, dan kita memberi subsidi satu liter Rp5 ribu itu warga berbondong-bondong datang ke bazzar ini," kata Suripto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement