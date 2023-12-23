Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ibu Kota Rusia Larang Pesta Kembang Api Selama Natal dan Tahun Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |16:09 WIB
Ibu Kota Rusia Larang Pesta Kembang Api Selama Natal dan Tahun Baru
Foto: Reuters.
A
A
A

MOSKOW - Pertunjukan kembang api tradisional pada Malam Tahun Baru dan Natal di Moskow, Rusia telah dibatalkan tahun ini, menurut laporan TASS. Penggunaan kembang api selama masa liburan telah dilarang karena operasi militer di Ukraina, kata seorang sumber di kantor walikota kepada kantor berita tersebut.

Pertunjukan kembang api tahun sebelumnya juga ditangguhkan di Moskow menyusul pemungutan suara ‘Warga Negara Aktif’ di situs web walikota Moskow, demikian diwartakan RT.

Anggota parlemen Rusia juga mendukung pelarangan kembang api di tempat umum dan di dekat bangunan tempat tinggal.

Wakil Duma Negara, sebutan untuk parlemen Rusia, Dmitry Gusev meminta Walikota Moskow Sergey Sobyanin untuk membatalkan pertunjukan tahun ini di ibu kota, dengan mengatakan ini bukan “waktu terbaik” untuk menyaksikan kembang api. Dia juga berargumentasi bahwa uang yang dihemat kota tersebut dapat digunakan untuk mendukung pasukan yang ambil bagian dalam operasi militer di Ukraina dan keluarga mereka.

Larangan total juga telah diusulkan untuk wilayah yang berbatasan dengan Ukraina oleh anggota parlemen Yaroslav Nilov, yang berpendapat bahwa “tidak semua orang berpesta sampai pagi hari di Malam Tahun Baru dan menikmati gemerlap petasan yang meledak di langit.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement