INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Pelatihan Hospitality, Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Siapkan SDM Pariwisata di Lombok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:04 WIB
Gelar Pelatihan Hospitality, Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Siapkan SDM Pariwisata di Lombok
Relawan Ganjar-Mahfud gelar pelatihan hospitality (Foto: Istimewa)
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud (Gama) menggelar Pelatihan Hospitality bagi warga di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (23/12/2023).

Peserta dari pekerja tempat wisata hingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan materi tentang cara melayani atau keramahtamahan (hospitality) kepada wisatawan yang datang ke tempatnya.

“(Kegiatan ini) untuk meng-upgrade (kemampuan) hospitality. Belajar tentang pelayanan, keramahtamahan terhadap tamu dan juga pelanggan. Tujuannya supaya memberikan kenyamanan terhadap tamu,” kata Sri Anom Putra Sanjaya selaku pemateri.

Kegiatan tersebut diakui sebagai bentuk kontribusi para sukarelawan dari Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

“Mereka (peserta) adalah pelaku wisata yang langsung bersentuhan dengan tamu (wisatawan). Jadi, kita memberikan pelatihan terkait hospitality yang merupakan dasar pelaku (usaha) pariwisata,” katanya.

Anom menjelaskan materi yang diajarkan di antaranya terkait pentingnya kebersihan dalam segala hal. Kemudian, tentang cara berpikir positif hingga cara berkomunikasi yang baik dengan para wisatawan.

Melalui kegiatan kali ini, para sukarelawan Gama sekaligus menyerap aspirasi dan harapan warga setempat terhadap Capres-Cawapres bernomor urut tiga, Ganjar-Mahfud.

“Kita akan melanjutkan pembangunan pariwisata yang ada di Mandalika ini. Itu harapan besar kami sebagai tim (sukarelawan). Dan, lebih memberikan pelatihan-pelatihan sacam ini kepada generasi muda,” tutur Anom.

