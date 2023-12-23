Mahfud MD : Hary Tanoe Janjikan Ide Indonesia Bersatu dalam Perbedaan

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjanjikan ide baru dalam menyongsong Indonesia ke depan. Pasalnya, Hary Tanoesoedibjo membentuk Partai Persatuan Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalan politik.

"Bapak Hary Tanoesoedibjo ini menjanjikan sebuah ide baru bagi Indonesai masa depan kita yaitu Indonesia yang bersatu, bersatu itu di dalam keberbedaan kita. Makanya disebut Partai Perindo, agar kita ini bersatu," kata Mahfud MD dalam acara sholawat bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA: Hary Tanoe dan Liliana Kunjungi Bazzar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Petojo Selatan

Mahfud menyebut Persatuan Indonesia selalu penting bagi Indonesia. Sebab, majemuknya penduduk Indonesia perlu terus dijaga.

Mahfud bahkan menyebut terdapat lima ikatan primordial dalam politik Indonesia di antaranya agama, ras, suku, daerah dan bahasa. Mahfud mengatakan, perbedaan ini perlu dihargai tanpa mesti bertengkar.

"Ini yang ditawarkan Pak HT, membangun bersama melalui partai Perindo persatuan Indonesia agar kita ini bisa maju bersama-sama tanpa saling bertengkar karena perbedaan-perbedaan," ucapnya.