Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD : Hary Tanoe Janjikan Ide Indonesia Bersatu dalam Perbedaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:36 WIB
Mahfud MD : Hary Tanoe Janjikan Ide Indonesia Bersatu dalam Perbedaan
Mahfud MD dan Hary Tanoe saat sholawatan di Probalinggo. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjanjikan ide baru dalam menyongsong Indonesia ke depan. Pasalnya, Hary Tanoesoedibjo membentuk Partai Persatuan Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalan politik.

"Bapak Hary Tanoesoedibjo ini menjanjikan sebuah ide baru bagi Indonesai masa depan kita yaitu Indonesia yang bersatu, bersatu itu di dalam keberbedaan kita. Makanya disebut Partai Perindo, agar kita ini bersatu," kata Mahfud MD dalam acara sholawat bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

Mahfud menyebut Persatuan Indonesia selalu penting bagi Indonesia. Sebab, majemuknya penduduk Indonesia perlu terus dijaga.

Mahfud bahkan menyebut terdapat lima ikatan primordial dalam politik Indonesia di antaranya agama, ras, suku, daerah dan bahasa. Mahfud mengatakan, perbedaan ini perlu dihargai tanpa mesti bertengkar.

"Ini yang ditawarkan Pak HT, membangun bersama melalui partai Perindo persatuan Indonesia agar kita ini bisa maju bersama-sama tanpa saling bertengkar karena perbedaan-perbedaan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement