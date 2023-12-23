2 Hari Jelang Natal, 3.089 Kendaraan Pemudik Keluar Tol Pejagan

BREBES - Dua hari menjelang perayaan Natal 2023, kendaraan pemudik dari arah Jakarta, Jawa Barat maupun Banten yang keluar di Gerbang Tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, mulai terjadi lonjakan volume kendaraan.

Kepala Pos Terpadu gerbang Tol Pejagan, Ipda Dita Pratama mengatakan berdasarkan data Pos Tepadu GT Pejagan pada Sabtu (23/12/2023) siang kendaraan yang keluar Tol Pejagan, dari Sabtu pagi pukul 06.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, mencapai 3.089 kendaraan.

Lonjakan volumen kendaraan naik hampir dua ķali lipat dibandingkan hari sebelumnya yakni 1.762 kendaraan.

Volume kendaraan didominasi kendaraan pribadi berplat B atau Jakarta yang keluar gerbang Tol Pejagan menuju arah selatan ke Purwokerto maupun ke arah Yogyakarta.

"Diprediksi kepadatan volume kendaraan akan terus terjadi. Diperkirakan Sabtu malam sampai Minggu besok, kendaraan masih padat," ungkap Dita, Sabtu (23/12/2023).

Jika terjadi antrean panjang kendaraan yang keluar tol, maka gardu tol akan ditambah untuk mengantisipasi antrian panjang kendaraan di pintu keluar tol.

"Kami mengimbau kepada pengguna jalan lebih berhati-hati. Apalagi ruas jalan di jalur selatan sempit sehingga pengemudi kendaraan harus waspada dan menjaga keselamatan berkendara di jalan raya," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)