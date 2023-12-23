Ribuan Nelayan Temui Ganjar Pranowo di Tempat Pelelangan Ikan Indramayu

INDRAMAYU - Ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolahan ikan sengaja menunggu kehadiran calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Mereka terlihat sudah memadati lokasi yang akan dijadikan tempat diskusi terbuka antara Ganjar dengan para nelayan hingga pengelola pengolahan ikan di Kabupaten Indramayu.

Nampak, para nelayan itu kompak mengenakan baju bernuansa hitam putih dengan gambar Ganjar-Mahfud pada bagian depan baju, dan tulisan 'Ganjar-Mahfud 2024' di bagian belakang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, hingga pukul 08.46 WIB, capres yang didukung Partai Perindo itu belum tiba di lokasi, namun para pendukungnya setia menunggu dengan duduk rapi di tempat yang sudah disediakan.

Mereka juga sudah mengambil ancang-ancang untuk berfoto bersama capres nomor urut 3 tersebut. Bahkan, mereka juga nampak gladi bersih untuk menyambut kedatangan Ganjar.

"Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Pilih Ganjar-Mahfud, Indonesia unggul," bunyi yel-yel para pendukung.

"Pak Ganjar siapa yang punya, pak Mahfud siapa yang punya, Ganjar-Mahfud siapa yang punya? Yang punya Indonesia," kata para pendukung Ganjar-Mahfud di lokasi.