HOME NEWS JABAR

Janjikan Optimalisasi Maritim, Ganjar Soroti Enam Hal

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:35 WIB
Janjikan Optimalisasi Maritim, Ganjar Soroti Enam Hal
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya bersama dengan cawapres Mahfud MD memberi perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Ia pun berjanji untuk memperbaiki kesejahteraan melalui optimalisasi maritim.

"Jadi kemudian ketika laut kita akan kita optimalkan, kita akan dorong kontribusi dari laut kita," kata Ganjar dalam diskusi bersama ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolah ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Menurut Ganjar, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Jika maritim dioptimaliasi, maka tidak hanya pariwisata, namun ekonomi juga akan meningkat.

"Tidak hanya laut tapi juga pariwisata, budaya, sosial, dan ekonomi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
