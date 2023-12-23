Duduk Bareng Petani Indramayu Sambil Lesehan, Ganjar Fokus Dengarkan Semua Keluhan

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara ngopi bersama petani di Saung Petani di Persawahan Bangodua Tukdana, Indramayu, Sabtu (23/12/2023).

Pada kegiatan tersebut, Ganjar sengaja memberikan kesempatan kepada para petani untuk langsung menyampaikan apa yang menjadi masalahnya selama bekerja.

"Jadi kita ngecek ke lapangan untuk makin tahu kondisi para petani dan nelayan, dan pupuk ternyata masalah seluruh Indonesia," kata Ganjar.

Tidak hanya masalah pupuk, Ganjar mengatakan, petani juga kerap mengalami kesulitan mendapatkan BBM yang digunakan untuk traktor.

"Bahkan ketika mereka melakukan modernisasi pengolahan katakan traktor saja, solar nya masih kurang," kata Ganjar.