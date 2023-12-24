Peristiwa 24 Desember: Gencatan Senjata Natal dalam Perang Dunia I hingga Serangan Bom di Gereja Indonesia

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 24 Desember, mulai rentetan serangan bom di gereja pada malam Natal hingga peringatan malam Natal.

Berikut Okezone rangkum sederet peristiwa penting pernah terjadi pada 24 Desember, seperti dikutip dari Wikipedia.org, Minggu (24/12/2023).

640 – Yohanes IV Menjadi Paus

Setelah empat bulan lamanya sede vacanteatau kekosongan takhta kepausan, pada 640, Paus Yohanes IV terpilih sebagai Paus Gereja Katolik Roma sejak 24 Desember 640 hingga 12 Oktober 642.

Kepausan merupakan salah satu lembaga yang paling bertahan lama di dunia dan telah menjadi suatu bagian penting dalam sejarah dunia. Para paus pada zaman kuno membantu penyebaran Kekristenan dan penyelesaian berbagai perselisihan doktrinal.

1865 – Dibentuknya Ku Klux Klan (KKK)

Beberapa veteran konfederasi yang pernah terlibat dalam Perang Sipil Amerika Serikat (AS) membentuk kelompok bernama Ku Klux Klan (KKK) atau yang dikenal sebagai ‘The Klan’ pada 24 Desember 1865.

Kelompok ini berkeyakinan bahwa kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud berjuang memberantas kaum kulit hitam dan minoritas di AA seperti Yahudi, Asia, dan Katolik Roma.

Empat tahun setelah berdiri, Ku Klux Klan diumumkan oleh Pemerintah AS sebagai organisasi ilegal, tetapi masih tetap menjalankan aksi pembunuhannya terhadap warga kulit hitam. Bahkan, kelompok ini juga menyerang warga kulit putih yang dianggap sebagai pelindung kulit hitam.