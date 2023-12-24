Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Meriah! Ribuan Milenial & Gen Z Banten Mantap Dukung Ganjar-Mahfud

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:13 WIB
Meriah! Ribuan Milenial & Gen Z Banten Mantap Dukung Ganjar-Mahfud
Relawan Milenial dan Gen Z di Banten dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SERANG - Ribuan Milenial dan Gen Z yang tergabung dalam sukarelawan Kang Nong Ganjar Mahfud (GAMA) Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Para anak muda berkumpul di Gedung Grand Ronauli, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Minggu (24/12/2023) untuk kompak bersama-sama mendorong kemenangan Ganjar-Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ketua Kang Nong GAMA Banten, Sylvia Ulfa Zuhardi mengatakan, deklarasi berlangsung sangat meriah. Terlebih mayoritas di antara sukarelawan merupakan calon pemilih pertama (first voter) di ajang pemilu.

“Melihat antusiasme Gen Z untuk melakukan pesta demokrasi, banyak juga di antara mereka yang baru pertama kali mengikuti pemilihan presiden,” kata Sylvia di lokasi.

Kang Nong GAMA Banten memandang Ganjar-Mahfud adalah tokoh pemimpin yang berpengalaman. Ganjar pernah berkiprah sebagai gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan Anggota DPR RI, sementara Mahfud punya pengalaman di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Apalagi Ganjar-Mahfud mengusung sebanyak 21 program prioritas yang mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui jalur kemajuan pendidikan.

“Di sini lebih kepada pendidikan ya. Pak Ganjar-Mahfud punya program satu keluarga miskin satu sarjana yang itu tentunya sangat bagus untuk kemajuan pendidikan masyarakat Banten dan bisa juga meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Sylvia.

Melihat program kerakyatan Ganjar-Mahfud, kata Sylvia, animo Milenial dan Gen Z sangat tinggi. Sebab itu Kang Nong GAMA Banten akan terus mensosialisasikan program keduanya kepada anak-anak muda.

“Selanjutnya kami akan masuk ke kecamatan-kecamatan atau kelurahan untuk melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan yang berhubungan dengan creative hub seperti program Pak Ganjar,” imbuhnya.

Sementara salah satu anak muda Banten bernama Muhammad Layla Fakhri menilai rekam jejak Ganjar-Mahfud sudah terbukti baik di pemerintahan dengan kepemimpinan tegas dan berintegritas.

Ganjar yang tulus mengayomi masyarakat dan Mahfud yang merupakan ‘pendekar hukum’ juga membuat Fakhri kepincut mendukung keduanya agar ke depan Indonesia menjadi negara unggul dan maju.

Halaman:
1 2
      
