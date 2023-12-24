Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jaringan Pencak Silat Nusantara Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:19 WIB
Jaringan Pencak Silat Nusantara Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo di Solo. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

SOLO - Jaringan Pencak Silat Nusantara (JPSN) mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Oh iya ada dukungan dari pencak silat, dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya," kata Ganjar saat ditemui di Gereja Katolik SP Maria Regina Purbowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ganjar mengatakan, para pesilat menaruh harapan kepadanya agar dapat diberikan perhatian khusus. Mendengar itu, Ganjar pun menegaskan bahwa dirinya akan mendorong agar generasi muda dapat disiapkan sebagai atlet.

 BACA JUGA:

"Agar mereka dapat prestasi di situ, dan kelak kemudian prestasi tersebut akan menjadi bekal dia menjadi nilai tambah dia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik," katanya

"Apakah sekolahan, apakah kemudian pekerjaan. kita menghormati orang-orang yang bepretasi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
