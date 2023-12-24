Jaringan Pencak Silat Nusantara Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

SOLO - Jaringan Pencak Silat Nusantara (JPSN) mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Oh iya ada dukungan dari pencak silat, dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya," kata Ganjar saat ditemui di Gereja Katolik SP Maria Regina Purbowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ganjar mengatakan, para pesilat menaruh harapan kepadanya agar dapat diberikan perhatian khusus. Mendengar itu, Ganjar pun menegaskan bahwa dirinya akan mendorong agar generasi muda dapat disiapkan sebagai atlet.

"Agar mereka dapat prestasi di situ, dan kelak kemudian prestasi tersebut akan menjadi bekal dia menjadi nilai tambah dia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik," katanya

"Apakah sekolahan, apakah kemudian pekerjaan. kita menghormati orang-orang yang bepretasi," ucapnya.