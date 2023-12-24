Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Minta Satgas PDIP Surakarta Awasi Pemilu, Ganjar : Kalau Ada Kecurangan, Laporkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |22:11 WIB
Minta Satgas PDIP Surakarta Awasi Pemilu, Ganjar : Kalau Ada Kecurangan, Laporkan
Ganjar minta Satgas DPC PDIP Surakarta melapor jika menemukan kecurangan. (Ist)
A
A
A

SURAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar personel Satgas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta dapat mengawasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal itu diungkap Ganjar saat memimpin Apel Gelar Siaga Satgas PDIP DPC Kota Surakarta di Taman Sunan Jogo Kali, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

"Nanti pada saat pencoblosan tentu akan ada komando-komando yang sifatnya mendadak, karena akan mengikuti dinamika perkembangan yang ada," kata Ganjar saat ditemui di lokasi.

"Barangkali kita akan bertugas menjemput saudara kita, teman kita yang belum berangkat. Mungkin mata kita, telinga kita, semua akan bergerak ke kiri ke kanan, memantau perkembangan yang ada agar tidak ada kecurangan," sambungnya.

Ganjar mengatakan, berbagai kecurangan sudah mulai muncul. Untuk itu ia meminta para kader dan Satgas untuk turut memantau kecurangan saat kontestasi politik. Jika ada, kata Ganjar, mereka harus mencatatnya dan segera melaporkan.

"Bahkan mulai sekarang pun, ketika ada kecurangan kitalah yang akan mengamankan. Bagaimana caranya? Agar saudara-saudara melaporkan. Mencatat kemudian melaporkan. Dari situlah ketika kita sudah berada pada track yang benar, cara yang benar. Maka ada yang mengganggu satgas tidak boleh ragu-ragu, tabrak!," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement