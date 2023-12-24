Minta Satgas PDIP Surakarta Awasi Pemilu, Ganjar : Kalau Ada Kecurangan, Laporkan

SURAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar personel Satgas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta dapat mengawasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal itu diungkap Ganjar saat memimpin Apel Gelar Siaga Satgas PDIP DPC Kota Surakarta di Taman Sunan Jogo Kali, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

"Nanti pada saat pencoblosan tentu akan ada komando-komando yang sifatnya mendadak, karena akan mengikuti dinamika perkembangan yang ada," kata Ganjar saat ditemui di lokasi.

"Barangkali kita akan bertugas menjemput saudara kita, teman kita yang belum berangkat. Mungkin mata kita, telinga kita, semua akan bergerak ke kiri ke kanan, memantau perkembangan yang ada agar tidak ada kecurangan," sambungnya.

Ganjar mengatakan, berbagai kecurangan sudah mulai muncul. Untuk itu ia meminta para kader dan Satgas untuk turut memantau kecurangan saat kontestasi politik. Jika ada, kata Ganjar, mereka harus mencatatnya dan segera melaporkan.

"Bahkan mulai sekarang pun, ketika ada kecurangan kitalah yang akan mengamankan. Bagaimana caranya? Agar saudara-saudara melaporkan. Mencatat kemudian melaporkan. Dari situlah ketika kita sudah berada pada track yang benar, cara yang benar. Maka ada yang mengganggu satgas tidak boleh ragu-ragu, tabrak!," katanya.