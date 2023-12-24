Konsolidasi TPD Jabar, Ganjar Singgung Pelibatan Budayawan Dekati Komunitas

BANDUNG - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyatakan upaya pemenangan pada Pilpres 2024 untuk wilayah Jawa Barat perlu dilakukan secara efektif.

Ia mencontohkan, sosialisasi visi dan misi paslon nomor urut 3 untuk kawasan Priangan Timur dimaksimalkan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu Ganjar ungkapkan ketika ia menyampaikan arahan secara daring dalam rapat konsolidasi TPD Ganjar-Mahfud Jabar yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut Ganjar hadir secara daring lantaran ia sedang blusukan untuk mendengarkan aspirasi rakyat di kawasan Solo, Jawa Tengah, Minggu ini.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Jabar, saya kira di wilayah Priangan Timur kawan-kawan PPP lebih pas di sana," ucap eks Gubernur Jawa Tengah itu dalam pidato secara daring.

Ganjar menyebut para budayawan bisa dimaksimalkan dalam pemenangan paslon nomor urut tiga di Jawa Barat yang kental dengan kesenian.

"Teman-teman budayawan banyak, saya kira cukup pas untuk bisa masuk dengan pasundannya yang sangat kuat, sehingga itu bisa menjadi satu metode untuk mendekati komunitas-komunitas masyarakat," kata Ganjar.

Dia kemudian menyinggung soal arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar semakin intensif bertemu masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak sekjen tentang perintah dari Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri rasa rasanya hasilnya mulai nampak berjalan di bawah, dan tentu saja mereka menjadi makin paham bagaimana mengantisipasi pergerakan pergerakan yang ada," ungkap Ganjar.