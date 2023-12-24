Ganjar Jelaskan soal KTP Sakti ke Pedagang Pasar Klitikan Solo

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Minggu (24/12). Di sana ia menjelaskan program KTP digagasnya jika terpilih jadi Presiden Indonesia 2024-2029 kepada seorang pedagang bernama Sri Mulyani.

Ganjar saat berkeliling menyapa para pedagang dan membel sejumlah barang mendapat keluhan dari Sri Mulyani. Salah satu pedagang di Pasar Klitikan Notoharjo itu mengeluhkan tidak meratanya bantuan untuk warga tidak mampu dari Pemerintah.

“Pak gimana ini pak, saya orang miskin tidak dapat PKH, sementara tetangga saya dapat PKH. Tolong dibantu pak, kok begini terus. Kasihan masyarakat kecil seperti kami pak," ucapnya.

Mendengar hal tersebut terjadilah dialog antara Ganjar dengan Sri Mulyani. Merespon pertayaan tersebut Ganjar mengungkapkan bahwa salah satu program yang digagasnya agar bantuan untuk warga tidak mampu merata yakni program KTP Sakti.

"Sekarang kan kalau dapat bantuan banyak kartunya, nanti kita ringkes cukup pakai KTP. Namanya KTP Sakti. Nanti itu juga untuk perbaikan data agar program kita tepat sasaran. Njenengan purun mboten nek koyo ngunu (ibu mau tidak kalau seperti itu)," ucap Ganjar.

"Mau banget pak. Setuju saya," ucap Sri Mulyani dan para pedagang lainnya.

Sementara itu, Ganjar saat diwawancarai usai kunjungan mengaku senang mendapat pertanyaan dari pedagang Pasar Klitikan Solo itu.

"Saya senang karena masyarakat mulai bertanya program saya. Berarti yang kita jelaskan sampai ke masyarakat. Tidak hanya gimmick, tapi orang mulai bicara soal program," ucapnya.