Meriahkan Upacara Nadran, Relawan Sosialisasikan Visi dan Misi Ganjar-Mahfud MD

CIREBON - Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) ikut serta memeriahkan perayaan upacara nadran dan sedekah laut di Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu (24/12/2023).

Ketua Umum GBB, Lukman Hakim mengatakan, perayaan yang diikuti ribuan warga pesisir Cirebon ini menjadi simbol rasa syukur, serta doa dari nelayan dan buruh di sektor perikanan agar bisa lebih sejahtera di tahun berikutnya.

"Momentum hari ini bagi warga sangat penting untuk mendapat berkah. Memohon kepada Allah SWT untuk memberikan agar ke depan pendudukan di sini, warga pekerja sektor perikanan ini bisa lebih sejahtera," kata Lukman.

BACA JUGA: Saat Ganjar Pranowo dan FX Rudy Adu Smes di Depan Rumah Dinas Gibran Rakabuming

Untuk menyukseskan perayaan ini, GBB bekerja sama dengan koperasi unit desa (KUD) Mina Waluya dan para buruh perikanan di wilayah setempat.

Ribuan kapal nelayan dengan berbagai ukuran ikut serta dalam perayaan tersebut. Tiap kapal yang telah dihias oleh para pemiliknya ini, ikut berkeliling dengan rute yang telah ditentukan.

Lukman menerangkan, partisipasi relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini, adalah upaya mereka untuk melestarikan upacara nadran sebagai salah satu budaya lokal di Cirebon.

"Jadi partisipasi GBB bersama KUD Mina Waluya ini juga dalam rangka melestarikan budaya lokal di sini. Karena di sini selain nadran dan sedekah laut, diadakan juga pesta seni budaya rakyat setelah larung laut," ujarnya.