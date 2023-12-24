Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pelaku Besan Bunuh Besan di Sumsel Akhirnya Tertangkap, Ternyata Bersembunyi di Sini

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:41 WIB
Pelaku Besan Bunuh Besan di Sumsel Akhirnya Tertangkap, Ternyata Bersembunyi di Sini
A
A
A

MUSI RAWAS - Akhirnya Masuri (54) pelaku utama yang menyebabkan besannya Hermanda alias manda (47) mereggang nyawa dengan tragis di rumahnya berhasil ditangkap tim Satreskrim Polres Musi Rawas, Minggu (24/12/2023).

Kapolres Mura, AKBP Danu Agus Purnomo saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan terhadap pelaku penikaman besan di Kelurahan Pasar Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, yang sempat menggemparkan warga Muara Beliti.

"Alhamdulillah pelaku kita amankan,” kata Danu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Mura AKP Herman Junaidi, pelaku penikaman alhamdulillah sudah berhasil diamankan, besok kita akan rilis.

“Pelaku kita amankan dirumah keluarganya di Desa Talang Gunung, Binduriang, pukul 13.00 WIB, lebih jelas besok saat kita rilis,” kata Herman.

Seperti diberitakan Diberitakan sebelumnya, pelaku Masuri (54) menikam besannya, lantaran tidak terima anaknya di tikam lebih dl oleh korban. Peristiwa itu berawal dari korban yang tidak mengizinkan menantunya RO untuk membawa anaknya yang baru berumur seminggu belum ditepung

Atas kejadian itu korban Herman tewas di lokasi kejadian, yakni di rumah korban di RT 03, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura. Sedangkan pelaku setelah menikam korban langsung kabur melarikan diri.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Musirawas Sumsel pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192170//ilustrasi-cQOK_large.jpg
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement