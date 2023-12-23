Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Hanya Gegara Dilarang Bawa Cucunya, Pria di Palembang Tewas Ditusuk Besannya Sendiri

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:38 WIB
Hanya Gegara Dilarang Bawa Cucunya, Pria di Palembang Tewas Ditusuk Besannya Sendiri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MUSI RAWAS - Gara-gara tidak boleh membawa anak yang masih berumur seminggu membuat menantu dan orangtuanya melakukan penganiayaan hingga membuat seorang pria bernama Herman alias Mada (47) di Kabupaten Musi Rawas (Mura) meninggal dunia di lokasi kejadian, Sabtu (23/12/2022) sekitar pukul 10.30 WIB.

Peristiwa yang sempat mengemparkan warga Kelurahan Pasar Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura itu berawal pada Sabtu (23/12/2023) sekitar pukul 09.30 WIB, menantu korban bernama Rizchi Aprilyansah alias Riko (15) datang ke rumah korban bersama saudara perempuannya bernama Wiwin (25) untuk membawa anak tersangka Riko yang baru berumur 6 hari ke rumah orang tuanya yakni tersangka Masuri (54).

Dan alasan pelaku Riko ingin membawa anaknya karena orangtuanya ingin melihat cucunya. Namun, korban melarang pelaku Riko membawa anaknya, karena anaknya belum berumur seminggu. Larangan korban ini dengan alasan menurut adat bayi belum ditepung.

Namun mendengar larangan itu membuat pelaku Riko emosi dan langsung memukul dan menendang korban. Saat itu korban yang tak terima pun langsung mencabut pisau dan menusuk menantunya tersebut di bagian rusuk kiri.

Setelah kejadian itu pelaku Riko pulang ke rumah orang tuanya dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Lalu pelaku Masuri datang sendirian ke rumah korban dan menemui korban Herman alias Manda. Dan secara tiba-tiba pelaku Masuri mencabut pisau dan langsung menusuk korban.

“Pisau itu ditikamkan ke arah perut dan leher korban, hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian, setelah itu pelaku langsung kabur," jelas Kapolres Mura AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasi Humas, Iptu Herdiansyah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193505//penganiayaan-v5Gx_large.jpg
Cekcok Pengendara di Kemang Jaksel Berujung Penusukan, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187705//kasus_penusukan-BVxm_large.jpg
Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187699//penusuk_istri_sirih_di_kebayoran_baru-LCBT_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih dan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185299//pelaku_penusukan_ditangkap-Ex2z_large.jpg
Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement