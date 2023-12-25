Mengenal Khalifah Rajab, Sosok Ulama Sufi Abad ke-18 di Solsel

SOLOK - Pada abad ke-18 sekitar tahun 1898 lahir seorang bayi lelaki di Taratak Bukareh Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang sekarang dikenal sebagai ulama tasawuf (sufi) bernama Khalifah Rajab.

Sekitar usia 32 tahun, Khalifah Rajab memutuskan untuk menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan duniawi yang bersifat negatif dan memilih untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik melalui jalan tarekat atau tasawuf.

BACA JUGA:

Merasa kampung halamannya di Taratak Bukareh sudah mulai ramai, Khalifah Rajab mencari tempat yang tenang dan jauh dari keramaian untuk bisa fokus bertasawuf.

Diperkirakan tahun 1930-an, Khalifah Rajab mulai hijrah dari Taratak Bukareh. Setidaknya ada tiga tempat yang telah dikunjunginya sebelum memutuskan menetap di Batu Bajarang.

BACA JUGA:

Sungai Siriah di Pulakek dan Banuaran di Kapau Alam Pauh Duo sudah dikunjungi Khalifah Rajab. Tapi daerah Batu Bajarang dirasakan sebagai tempat yang cocok untuk bertasawuf.

Seperti disampaikan Buya As'ari Khatib Majoalam selaku cucu dari Khalifah Rajab, Minggu 24 Desember 2023.

"Tahun kelahiran beliau (Khalifah Rajab) diperkirakan 1898. Sayang tidak ada foto dari beliau," kata Buya As'ari Khatib Majoalam.

Jejak peninggalan Khalifah Rajab sebagai penghuni pertama di Batu Bajarang masih bisa dilihat sampai sekarang.

Bekas Surau (Musala) yang menjadi Pondok Pesantren (Ponpes) Andalusia dan rumah tinggal Khalifah Rajab yang sudah direnovasi. Berupa rumah gadang (rumah adat Minangkabau).

"Iya ini rumah beliau tapi sudah berubah bentuk dari bentuk awalnya bukan seperti itu," katanya.

Khalifah Rajab dan Tarekat Naqsyabandiyah

Menurutnya, Khalifah Rajab menganut tarekat Naqsyabandiyah dan memiliki beberapa karomah.

"Beliau adalah seorang ahli sufi tarekat Naqsyabandiyah. Beliau memiliki beberapa karomah seperti yang dikisahkan orang-orang terdahulu," tuturnya.