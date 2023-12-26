Ganjar Pranowo Luncurkan Program 1 Keluarga 1 Sarjana di Sukoharjo

SUKOHARJO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meluncurkan program '1 keluarga miskin 1 sarjana', di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

"Bapak ibu, di Sukoharjo ini saya ini me-launching program ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya," kata Ganjar di lokasi.

"Sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana. Sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak kita investasi melalui kesehatan dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin," sambungnya.