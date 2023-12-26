PDIP Tegaskan Jateng Kandang Banteng Bakal Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Politikus PDIP Yulian Gunhar menegaskan bahwa seluruh struktur PDIP di berbagai wilayah di Indonesia meyakini bahwa Jawa Tengah akan tetap menjadi basis kuat bagi berlambang kepala banteng ini. Baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (Pilpres).

Gunhar yang juga anggota Komisi VII DPR RI menegaskan hal tersebut menyusul adanya pernyataan Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, tentang keyakinannya bahwa Gibran Rakabuming Raka akan meraih dukungan besar di Jawa Tengah. Sebab, masyarakat sudah jenuh dengan PDIP.

“Kami PDIP se-Indonesia telah menjadikan DPD PDIP Jawa Tengah sebagai barometer kekuatan elektoral partai. Dan akan tetap menjadi wilayah yang dimenangkan PDIP, baik untuk Pileg maupun untuk pasangan Ganjar-Mahfud,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/12/2023).

BACA JUGA: Momen Ganjar Video Call Alam Lalu Bilang I Love You di Depan Gen Z Sukoharjo

Seluruh kader PDIP di Jawa Tengah, menurut Gunjar sudah teruji dan mampu mengatasi berbagai upaya sistematis dan massif yang dilakukan untuk menggembosi suara PDIP di Pileg maupun Pilpres 2024. Menurutnya, ini bukanlah kali pertama, melainkan upaya-upaya sebelumnya yang juga dilakukan untuk merebut Jawa Tengah dari PDIP.