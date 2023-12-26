Momen Ganjar Video Call Alam Lalu Bilang I Love You di Depan Gen Z Sukoharjo

SUKOHARJO - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo ngobrol santai dengan Gen Z dan milenial Sukoharjo di Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Menariknya, di akhir acara, panitia meminta agar pasangan Mahfud MD itu dapat menelepon anaknya yakni Alam Ganjar kemudian meminta agar dirinya mengucapkan 'I love you'.

"Ya semoga diangkat ya," kata Ganjar.

Tidak lama setelah itu, panggilan video Ganjar pun diangkat oleh anaknya. "Di mana Lam?" tanya Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ini lagi di jalan ke Solo," jawab Alam.

"Udah sampai mana?" tanya Ganjar kembali.