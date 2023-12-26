Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Beri Pelatihan Kuliner di Situbondo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:18 WIB
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Beri Pelatihan Kuliner di Situbondo
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Jatim/ist
SITUBONDO- Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Kowarteg Indonesia wilayah Jawa Timur, memberikan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat melalui bidang UMKM, di Dusun Sabrang, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Mereka mengadakan pelatihan dalam membuat berbagai macam masakan dan aneka kerajinan sekaligus aneka kue menjadi prioritas komunitas ini.

Selain dalam rangka menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, komunitas ini juga menyapa warga di Jawa Timur dengan hal yang bermanfaat khususnya untuk perkembangan usaha bagi para ibu-ibu utamanya.

Sebagai tuan rumah, Altur Rosyidah mengaku sangat senang dengan pelatihan yang diberikan oleh Kowarteg Jatim.

"Saya senang melihat para ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Saya berharap Kowarteg dapat terus melakukan dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya Jawa Timur," ujarnya, Selasa (26/12/2023).

Menurutnya, konsep kampanye seperti ini yang seharusnya diterapkan ke masyarakat. Memberikan keceriaan dan manfaat nyata agar dapat di rasakan oleh masyarakat langsung.

"Saya kira kampanye seperti ini yang sangat tepat, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat agar berguna bagi kelangsungan hidup mereka. Bukannya malah adu fitnah ke sana kemari dan hanya nyiyir saja. Dan masyarakat dapat melihat langsung siapa capres yang benar dan tepat untuk Indonesia selanjutnya," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kowarteg Indonesia wilayah Jatim, Kiki Kurniawan sangat terharu dengan sambutan serta antusias para ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang di pimpin langsung oleh Chef Widya.

