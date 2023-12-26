115.584 Kendaraan Menuju Malang dan Batu, Polisi Beri Perhatian 15 Titik

KOTA BATU - Ratusan ribu kendaraan wisatawan memadati kawasan Kota Batu dan Malang raya selama libur natal. Kendaraan-kendaraan wisatawan itu tercatat melintas dari pintu keluar Tol Singosari Malang, menuju Kota Batu maupun beberapa wisata di Malang raya.

Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin menyebut, Kota Batu dan Malang menjadi perhatian dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur karena banyaknya masyarakat yang berkunjung ke wilayah Kota Batu dan Malang raya. Apalagi secara kunjungan wisatawan di Kota Batu dan Malang raya, menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional.

"Mengingat Malang ataupun Batu menempati urutan ketiga nasional tempat yang dikunjungi. Dari 100 ribu kapasitas yang ada, 15 titik yang menjadi atensi kami," kata Komarudin, saat meninjau arus lalu lintas di Kota Batu, pada Senin (25/12/2023).

Komarudin mencatat berdasarkan data dari Ditlantas Polda Jawa Timur sepanjang hari Minggu kemarin saja ada 35.800 yang terpantau melintasi menuju wilayah Kota Batu melalui pintu keluar Tol Singosari Malang.

"Per kemarin, tercatat di angka 35.800 artinya belum penuh secara keseluruhan. Kemudian, tingkat kepadatan, tercatat berada di atas pukul 12.00 WIB. Ini memang waktu pengunjung yang silih berganti datang ke Kota Batu-Malang," ucap dia kembali.

Sementara itu, Ria Marlinda Paallo selaku Vice President (VP) Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol mengungkapkan, arus kendaraan sejak sepekan terakhir hingga hari Minggu kemarin terpantau ada total 115.584 kendaraan yang melintas. Jumlah itu merupakan kendaraan yang menuju Malang dan keluar dari Tol Singosari Malang dari berbagai daerah di Pulau Jawa.