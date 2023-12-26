Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya

SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadualkan menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam. Jokowi akan hadir bersama sejumlah menteri dan tokoh lainnya.

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, semua persiapan puncak Natal Nasional telah selesai. Hingga Selasa (26/12/2023) malam, masih dilakukan geladi resik (GR) untuk memastikan semua acara yang disiapkan bakal dilalui dengan lancar.

"Semua persiapan sudah matang. Bahkan, malam ini hingga pukul 19.00 WIB, GR masih berlangsung," ujar Angela yang menjadi Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional ini.

Menurutnya, ada dua agenda utama pada peringatan ini. Pertama dilakukan ibadah. Kedua, perayaan natal itu sendiri yang akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan.

"Selain dua agenda utama di atas, juga ada kreatifitas anak bangsa yang akan ditampilkan di hadapan para jemaah dan tamu yang datang lainnya," pungkasnya.

Persiapan secara maksinal telah dilakukan panitia, baik panitia lokal maupun nasional. Semua ini dilakukan semata-mata untuk menyukseskan jalannya acara bagi umat Kristiani di Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)