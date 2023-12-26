Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:50 WIB
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadualkan menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam. Jokowi akan hadir bersama sejumlah menteri dan tokoh lainnya.

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, semua persiapan puncak Natal Nasional telah selesai. Hingga Selasa (26/12/2023) malam, masih dilakukan geladi resik (GR) untuk memastikan semua acara yang disiapkan bakal dilalui dengan lancar.

"Semua persiapan sudah matang. Bahkan, malam ini hingga pukul 19.00 WIB, GR masih berlangsung," ujar Angela yang menjadi Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional ini.

Menurutnya, ada dua agenda utama pada peringatan ini. Pertama dilakukan ibadah. Kedua, perayaan natal itu sendiri yang akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan.

"Selain dua agenda utama di atas, juga ada kreatifitas anak bangsa yang akan ditampilkan di hadapan para jemaah dan tamu yang datang lainnya," pungkasnya.

Persiapan secara maksinal telah dilakukan panitia, baik panitia lokal maupun nasional. Semua ini dilakukan semata-mata untuk menyukseskan jalannya acara bagi umat Kristiani di Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172861//mnc_peduli-Igim_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli dan MNC Tourism (KPIG) Luncurkan Desa EMAS di KEK Lido City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement