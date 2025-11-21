Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |01:02 WIB
Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, berharap Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 dapat menjadi pemantik semangat bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan nasional.

Harapan itu ia sampaikan dalam sesi doorstop seusai acara APN 2025 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Angela mengatakan bahwa banyak anak muda saat ini sudah turun langsung memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor.

“Banyak sekali generasi muda yang sudah langsung terlibat di lapangan untuk berkontribusi bagi bangsa ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang dan kesempatan yang lebih luas agar para pemuda dapat terus berkarya dan mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Semoga ke depannya kita bisa memberikan ruang-ruang itu juga, memberikan anugerah, penghargaan kepada generasi muda, khususnya yang sudah banyak berkontribusi bagi Indonesia,” kata Angela.

 

