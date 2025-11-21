Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital

JAKARTA – CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan peran vital media dalam menjaga persatuan bangsa dan memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Angela menekankan pentingnya penyebaran informasi akurat oleh institusi media di tengah meningkatnya misinformasi di ruang digital.

“Media juga memegang peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendorong kecerdasan publik, serta menjaga persatuan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa derasnya arus informasi menuntut media untuk terus memperkuat kualitas pemberitaan.

Angela juga mengingatkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat.

“Hoaks ini banyak sekali betul terjadi di era digital ini,” jelasnya.