16.000 Jemaah Diperkirakan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya

SURABAYA - Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya merupakan perhelatan terbesar setelah pandemi Covid-19. Perayaan ini diperkirakan dihadiri sekitar 16.000 jemaah.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengakui, perayaan tahun ini tergolong spesial. Mengapa? Selaian digelar secara offline, perayaan ini akan mengusung tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi.

"Ada tiga pesan yang terkandung dalam tema natal ini yang akan disampaikan kepada masyarakat, yaitu natal adalah kasih, damai sejahtera," ujar Angela yang dipercaya menjadi Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional ini.

Dia menuturkan, ada dua agenda utama pada peringatan ini. Pertama dilakukan ibadah. Kedua, perayaan natal itu sendiri yang akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan.

"Selain dua agenda utama di atas, juga ada kreatifitas anak bangsa yang akan ditampilkan di hadapan para jemaah dan tamu yang datang lainnya," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)