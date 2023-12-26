Advertisement
HOME NEWS JATIM

Alasan Surabaya Lokasi Perayaan Natal Nasional, Angela: Kota Pahlawan yang Menjunjung Tinggi Toleransi

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |23:32 WIB
Alasan Surabaya Lokasi Perayaan Natal Nasional, Angela: Kota Pahlawan yang Menjunjung Tinggi Toleransi
A
A
A

SURABAYA - Perayaan Natal Nasional 2023 digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan kota ini dijadikan lokasi perayaan akbar kaum kristiani.

Wamenparekraf menjelaskan alasannya. Dipilihnya Kota Surabaya lokasi perayaan menjadikan event ini sangat spesial. "Surabaya adalah Kota Pahlawan, kota perjuangan dan kota yang menjunjung tinggi toleransi," kata Angela usai meninjau persiapan akhir di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Selasa (26/12/2023).

Selain spesial karena diadakan di Kota Pahlawan, perayaan natal ini juga akan menampilkan berbagai atraksi mulai tarian, musik hingga perform beberapa artis yang membawakan lagu religi.

Angela yang didapuk sebagai ketua penyelenggara acara ini menyebutkan, perhelatan ini menjadi perayaan termegah setelah selama beberpa tahun terakhir diadakan onlina karena pandemi Covid-19.

Dia menuturkan, ada dua agenda utama pada peringatan ini. Pertama dilakukan ibadah. Kedua, perayaan natal itu sendiri yang akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan.

"Selain dua agenda utama di atas, juga ada kreatifitas anak bangsa yang akan ditampilkan di hadapan para jemaah dan tamu yang datang lainnya," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
