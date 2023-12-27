Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

MI6 Inggris Cari James Bond dalam Kehidupan Nyata, Dibayar Rp891 Juta dan Bekerja 48 Jam Seminggu

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:49 WIB
MI6 Inggris mencari sosok {James Bond} dalam kehidupan nyata untuk melindungi agen mereka (Foto: PA):
LONDON - Ini mungkin salah satu dari sedikit pekerjaan yang terdengar lebih seperti 'James Bond' yang ada di film-film Hollywood. Badan Intelijen Rahasia Inggris atau MI6 sedang mencari seorang untuk melindungi agen rahasia Inggris yang paling berharga itu. Calon yang melamar posisi ‘Petugas Keamanan’ ini memerlukan tingkat kebugaran fisik yang baik dan mampu memantau sistem keamanan dan melakukan penggeledahan.

Nantinya, mereka yang terpilih akan bertugas di markas besar Badan Intelijen Rahasia di Vauxhall, London Selatan, yang merupakan salah satu bangunan paling dilindungi.

Selain keamanan sehari-hari, Anda juga akan diharuskan untuk mengamankan orang yang masuk ke dalam gedung untuk melindungi agen dari potensi serangan, serta menanggapi alarm.

Mereka yang terpilih akan dibayar sebesar 45.839 poundsterling (Rp891 juta) dan harus bekerja rata-rata 48 jam seminggu, dengan persyaratan akhir pekan, malam hari, dan hari libur bank juga tetap harus bekerja. MI6 menawarkan cuti tahunan sebesar 25 hari menurut undang-undang per tahun, meskipun jumlah ini meningkat menjadi 30 hari setelah lima tahun.

Pemohon juga akan dimasukkan ke dalam skema pensiun sangat baik dan akan ditawari pinjaman tanpa bunga untuk perjalanan kereta api. Terdapat juga tawaran restoran dan bar kopi di kantor.

Iklan lowongan tersebut berbunyi: "Kami adalah MI6, juga dikenal sebagai Badan Intelijen Rahasia. Misi kami adalah melindungi keamanan dan kesejahteraan ekonomi Inggris dari ancaman luar negeri seperti ketidakstabilan regional, terorisme, dan serangan dunia maya."

"Sebagai Petugas Keamanan di MI6, Anda akan membantu kami menjaga keamanan ruang dan orang-orang kami. Sehari-hari, hal ini mencakup melakukan pencarian, memantau sistem keamanan, dan merespons alarm dan insiden yang muncul. Dalam peran ini , interaksi Anda sama pentingnya dengan kewaspadaan Anda,” lanjut bunyi iklan tersebut.

Halaman:
1 2
      
