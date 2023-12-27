Ledakan Terjadi Dekat Kedubes Israel di New Delhi, Tak Ada Korban Terluka

NEW DELHI - Pihak berwenang India mengatakan sebuah ledakan terjadi di dekat kedutaan besar Israel di Ibu Kota New Delhi, Selasa (26/12/2023) malam. Semua pegawai kedutaan tidak terluka usai ledakan tersebut.

“Malam ini, beberapa menit setelah pukul 17.00, sebuah ledakan terjadi di dekat kedutaan,” kata wakil duta besar Israel untuk India, Ohad Nakash Kaynar sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. Ia menambahkan, tim keamanan setempat sedang menyelidiki insiden tersebut.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, bahwa seluruh stafnya tidak terluka setelah ledakan tersebut. Kementerian juga menambahkan bahwa pihak berwenang Israel bekerja sama dengan pihak berwenang India untuk menelusuri penyebab ledakan.

Pemadam kebakaran New Delhi sejauh ini belum menemukan apa pun dalam operasi pencarian mereka, kata pejabat senior departemen tersebut, Atul Gard, kepada kantor berita ANI, di mana Reuters memiliki saham minoritas.

Pada Januari 2021, sebuah bom berukuran kecil meledak di dekat kedutaan besar Israel di New Delhi tanpa melukai siapa pun. Seorang pejabat Israel pada saat itu mengatakan bahwa negaranya menangani ledakan itu sebagai insiden terorisme.

(Rahman Asmardika)