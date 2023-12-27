Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Terjadi Dekat Kedubes Israel di New Delhi, Tak Ada Korban Terluka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:22 WIB
Ledakan Terjadi Dekat Kedubes Israel di New Delhi, Tak Ada Korban Terluka
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW DELHI - Pihak berwenang India mengatakan sebuah ledakan terjadi di dekat kedutaan besar Israel di Ibu Kota New Delhi, Selasa (26/12/2023) malam. Semua pegawai kedutaan tidak terluka usai ledakan tersebut.

“Malam ini, beberapa menit setelah pukul 17.00, sebuah ledakan terjadi di dekat kedutaan,” kata wakil duta besar Israel untuk India, Ohad Nakash Kaynar sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. Ia menambahkan, tim keamanan setempat sedang menyelidiki insiden tersebut.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, bahwa seluruh stafnya tidak terluka setelah ledakan tersebut. Kementerian juga menambahkan bahwa pihak berwenang Israel bekerja sama dengan pihak berwenang India untuk menelusuri penyebab ledakan.

Pemadam kebakaran New Delhi sejauh ini belum menemukan apa pun dalam operasi pencarian mereka, kata pejabat senior departemen tersebut, Atul Gard, kepada kantor berita ANI, di mana Reuters memiliki saham minoritas.

Pada Januari 2021, sebuah bom berukuran kecil meledak di dekat kedutaan besar Israel di New Delhi tanpa melukai siapa pun. Seorang pejabat Israel pada saat itu mengatakan bahwa negaranya menangani ledakan itu sebagai insiden terorisme.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146792/pesawat_air_india_jatuh-5lon_large.jpg
Pesawat Air India 171 Jatuh, Ini Kesaksian Warga Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146788/pesawat_air_india_jatuh-sjCi_large.jpeg
Pesawat Air India Jatuh, Bandara di Ahmedabad Tidak Beroperasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement