HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Jalan Tol Japek II Diberi Nama Mohamed Bin Zayed atau MBZ

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:22 WIB
Ini Alasan Jalan Tol Japek II Diberi Nama Mohamed Bin Zayed atau MBZ
Ilustrasi alasan jalan tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini alasan jalan tol Japek II diberi nama Mohamed Bin Zayed atau MBZ. Adapun jalan tol layang yang membentang dari wilayah Jakarta hingga ke Cikampek sepanjang 36,84 Km semula bernama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan telah diresmikan pada 12 Desember 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Hingga pada akhirnya resmi berubah menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed sejak April 2021 lalu. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan jalan tol Japek II diberi nama Mohamed Bin Zayed atau MBZ dikarenakan merupakan ama Putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan Tol Jakarta - Cikampek II (Elevated) ini merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia yang membentang panjang dari wilayah Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Sehingga pada konstruksinya telah dilakukan penyesuaian berupa peninggian elevasi struktur elevated dengan tetap memperhatikan kualitas pemenuhan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku.

Halaman:
1 2
      
