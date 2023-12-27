Parpol Pengusung & Relawan Kian Solid, Ganjar Pranowo Yakin Menangkan Suara Jateng

SURAKARTA - Jelang Pemilu 2024, Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo semakin yakin memenangkan suara di Jawa Tengah. Hal tersebut muncul usai konsolidasi antara partai pengusung sudah berjalan dengan baik.

Ditambah, para relawan di akar rumput sudah mampu mengelola preferensinya.

"Yakin banget ya karena kami kemarin bertemu dengan struktural partai pengusung, kemudian relawan bahkan kita konsolidasikan lagi. Bahkan partai-partai ini sudah memberikan perintah kepada struktur yang ada di bawahnya,” ucap Ganjar di Canting Londo Kitchen, Solo, Selasa (26/12/2023).

Capres nomor urut 3 itu, mengatakan tugasnya adalah terus menemui dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Tugas kita hari ini adalah melaksanakan itu di bawah. Tentu saya sebagai calon juga akan turun bersama mereka. Bertemu dengan masyarakat, menyampaikan program,” ujarnya.

“Mereka (relawan) mulai mengerti apalagi setelah mereka menonton debat. Mereka mulai bisa memilah, memilih, meyakinkan sehingga preferensinya jadi, insya Allah makin kuat kita,” tambah Ganjar.

Terkait wilayah Jateng, yang menjadi rebutan para paslon, capres berambut putih ini menekankan pentingnya pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari berbagai pihak. Ia pun mengingatkan para relawan agar tetap berada di koridor aturan.