HOME NEWS JATENG

Temui Sesepuh PDIP di Angkringan, Ganjar : Semangat Tambah Menyala-Nyala

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:22 WIB
Temui Sesepuh PDIP di Angkringan, Ganjar : Semangat Tambah Menyala-Nyala
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu sepuh PDIP (foto: dok TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Dalam lawatannya ke Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui sejumlah sesepuh PDIP di Taman Kuliner MPP Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten pada Selasa (26/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar makan dan ngobrol bareng di angkringan yang terdapat di dalam taman kuliner itu. Ganjar dan para sesepuh PDIP pun terlihat akrab santai bersama sambil ditemani warga Klaten.

"Inilah kesempatan saya bisa berkeliling seluruh Indonesia hari ini di Jawa Tengah di Solo Raya bisa bertemu dengan senior senang sekali," ujar Ganjar di lokasi.

Ganjar menyebutkan bahwa semangat para sesepuh dan senior partai banteng moncong putih itu selalu loyal dan militan dalam memberikan dukungan.

Dari para seniornya itu, Ganjar mempelajari semangat perjuangan dan idealisme kerakyatan yang terus dipelihara. Sehingga membuat semangat Capres berambut putih itu terus berkobar.

"Mendapatkan cerita semangat perjuangannya, ada idealismenya, tidak ada transaksi pragmatisnya. Semangat kita jadi tambah menyala-nyala," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
