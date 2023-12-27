Ganjar Pilih Bumikan Visi Misi Pro Kerakyatan Dibanding Respons Hasil Survei

SURAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo memilih untuk tetap fokus bersama Mahfud MD terus bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus menyampaikan visi misi pro kerakyatannya.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam merespons hasil survei Indikator yang menempatkan posisinya di urutan kedua, di bawah pasangan Prabowo-Gibran pasca debat cawapres.

“Ah, biasa saja dari dulu kan ada yang turun bahkan saya sebelumnya di nomor 3 sekarang jadi nomor 2, jadi ya biarkan itu menjadi debat para pengamat saja. Kalau saya akan turun terus bertemu masyarakat,” ucap Ganjar di Surakarta, Selasa (26/12/2023).

BACA JUGA:

Ganjar menilai, survei sebagai hal yang biasa karena hasilnya bersifat dinamis. Namun, dia tidak menyangkal hasil survei dijadikan sebagai acuan, meskipun secara internal punya tim survei sendiri.

Selain itu, menjelang pemilu adalah proses yang dinamis. Ia memberi contoh survei yang dikeluarkan Roy Morgan lembaga survei dari Australia yang menempatkan posisinya Ganjar-Mahfud di posisi teratas yang bisa jadi komparasi.

BACA JUGA:

“Kita sudah paham lah soal itu. Maka, kalau kita melihat trend-trend yang, eh, dulu saya pernah mengatakan nanti surveinya akan begini dan akan banyak survei me-launch seperti itu, temen-temen enggak usah panik, ketemu saja dengan masyarakat terus-menerus karena kita juga punya kontrol sendiri,” tuturnya.