Gunung Semeru Tiga Kali Erupsi Keluarkan Abu Vulkanik, Status Masih Siaga

LUMAJANG - Gunung Semeru masih terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Bahkan sejak Selasa sore kemarin (26/12/2023) hingga Rabu ini (27/12/2023), dilaporkan sudah tiga kali Gunung Semeru erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik dan awan panas guguran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, abu vulkanik pada Selasa sore (26/12/2023) pukul 15.23 WIB dan 20.13 WIB dengan ketinggian masing-masing 800 meter dari puncak gunung. Erupsi ketiga terjadi pada Rabu pagi (27/12/2023) pukul 07.07 WIB, dengan ketinggian abu vulkanik 700 meter di atas puncak gunung.

Pasca tiga aktivitas vulkanik itu memang Gunung Semeru masih fluktuatif atau naik turun. Secara aktivitas kegempaan sepanjang Rabu dini hari hingga pagi pukul 06.00 WIB, sudah terjadi 16 kali gempa letusan atau erupsi.

"Untuk pengamatan kegempaan ada 16 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 12-23 mm, dan lama gempa 77-145 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, Ghufron Alwi, Rabu (27/12/2023).

Ghufron menyebutkan, untuk gempa guguran terjadi lima kali dengan amplitudo 3-6 mm dan lama gempa 40-74 detik. Kemudian terjadi 8 kali gempa hembusan dengan amplitudo 6-7 mm, dan lama gempa 51-60 detik.

"Terjadi gempa 9 kali Tremor harmonik dengan amplitudo 2-12 mm, dan lama gempa 225-723 detik. Selanjutnya 7 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 7-30 mm, S-P 17-59 detik dan lama gempa 51-150 detik," bebernya.

Dengan masih tingginya aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tetap tak berubah, atau masih berada di status level III siaga, hingga Rabu pagi ini. "Tingkat Aktivitas Gunungapi Semeru Level III atau siaga," ucapnya.