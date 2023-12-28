Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Bandara Sentani, Jenazah Lukas Enembe Dibawa Massa ke STAKIN

Edy Siswanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:52 WIB
Tiba di Bandara Sentani, Jenazah Lukas Enembe Dibawa Massa ke STAKIN
Massa bawa jenazah Lukas Enembe (foto: dok ist)
A
A
A

JAYAPURA - Jenazah Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, pada Kamis (28/12/2023) sekitar pukul 09. 30 WIT.

Pantauan kedatangan jenazah disambut keluarga dan seluruh unsur Forkompimda Papua, sementara diluar gedung VVIP Bandara Sentani, ribuan warga juga telah menunggu jenazah Lukas Enembe.

Pantauan MPI di lokasi, sekitar pukul 10. 20 WIT, jenazah bergerak keluar gedung VVIP Bandara Sentani dan saat iring-iringan jenazah keluar dari komplek Bandara, ribuan warga meminta jenazah di pukul dari Bandara Sentani untuk dibawa ke Komplek STAKIN Sentani.

Setelah keluarga berdiskusi, akhirnya jenazah Lukas Enembe dikeluarkan dari ambulance dan dipikul oleh massa.

Ribuan warga memadati sepanjang jalan dari kompleks Bandara hingga menuju ke STAKIN GIDI Sentani, dan sementara situasi aman. Ratusan personil gabungan TNI-POLRI disiagakan untuk mengamankan kedatangan jenazah Lukas Enembe. Ribuan orang yang mencoba masuk ke Gedung VVIP Bandara Sentani.

(Awaludin)

      
