Kawal Jenazah Lukas Enembe, Pj Gubernur Papua Ridwan Malah Dilempari Batu

JAYAPURA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun terkena lemparan batu massa pengarak Jenazah Lukas Enembe.

Pantauan MPI di lokasi, Ridwan Rumasukun dilempari massa saat turut mengawal jenazah Lukas Enembe ke STAKIN GIDI Sentani, pada Kamis (28/12/2023).

Ridwan terkena lemparan batu pada bagian kepala. Berdasarkan video yang beredar, Ridwan langsung diamankan beberapa warga dan dibawa ke rumah sakit.

Tak hanya Pj Gubernur Papua, seorang Prajurit TNI atas nama Prada Nababan juga terkena lemparan batu massa. Massa juga mengamuk dan menyerang warga lain yang ada di pinggir jalan, masa juga membakar sebuah mobil yang diketahui milik Dinas Polda Papua.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan kasus tersebut. Polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Sebelumnya, Arak-arakan ribuan warga yang membawa jenazah Lukas Enembe dari Bandara Sentani ke STAKIN GIDI Sentani diwarnai aksi anarkis massa, pada Kamis (28/12/2023).

Pantauan MPI di lokasi, massa yang diduga provokator melempar gedung-gedung disepanjang jalan Raya Sentani, seperti kantor Bank BRI dan Bank Papua Sentani juga dilempari massa. Massa yang makin brutal juga melempari warga lain.