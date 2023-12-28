Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penuhi Kebutuhan Warga, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Bazar Beras Murah di Lombok Tengah

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:13 WIB
Penuhi Kebutuhan Warga, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Bazar Beras Murah di Lombok Tengah
Relawan Ganjar-Mahfud NTB gelar bazar beras murah (Foto: Ist)
A
A
A

 

NTB - Kelompok relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi bazar beras murah guna mewujudkan komitmen memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bazar murah digelar di Dusun Petikus Daye, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (28/12/2023).

Menurut Koordinator Relawan Ganjar-Mahfud NTB, Alwin Frandos, harga bahan-bahan pokok mengalami lonjakan di pasaran, salah satunya adalah komoditas beras di tengah momentum perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Ditambah fenomena iklim El Nino menjadi salah satu faktor penyebab para petani di berbagai daerah mengalami kegagalan tanam dan panen. Hal tersebut membuat penurunan produksi yang menyebabkan kenaikan harga beras.

"Itu kan karena di bulan ini kan harga bahan pangan semua pada naik, jadi kita relawan Ganjar inisiatif buat buka bazar murah, bazar berupa beras," ujar Alwin dalam keterangan tertulis.

Alwin menambahkan, relawan Ganjar-Mahfud menyediakan 200 kilogram beras untuk dijual kepada masyarakat Lombok Tengah. Sembako yang dijual ini dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp10.000 per dua kilogram.

"Kalau kita belanja di tempat lain, di pasar-pasar harga normalnya itu satu kilo Rp15.000 di bazar ini harganya Rp10.000 dapet dua kilo," ujar Alwin.

Antusiasme warga sangat besar terhadao bazar beras murah yang digagas relawan Ganjar-Mahfud NTB ini. Menurut Alwin, kegiatan bazar bahan pangan murah ini terinspirasi dari komitmen pasangan Ganjar-Mahfud untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang nyaman di kantong rakyat.

