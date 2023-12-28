Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Penuh Gagasan, Alam Ganjar Bicara Indonesia Emas 2045 di Karanganyar

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:15 WIB
Penuh Gagasan, Alam Ganjar Bicara Indonesia Emas 2045 di Karanganyar
Alam Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

KARANGANYAR - Komunitas Karanganyar Moeda menyelenggarakan kegiatan Ruang Temu Alam "Gen Z - Bicara Gagasan dan Kreatifitas" di Unknown Coffee, Pulut, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh salah satu sosok inspiratif di kalangan muda, yakni Disa Ageng Alifeven dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar serta dihadiri oleh ratusan pelajar mahasiswa yang datang menyimak acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Alam menyampaikan gagasannya mengenai Indonesia emas 2045. Menurutnya, Indonesia emas bukan lagi soal optimisme atau pesimisme. Bonus demografi merupakan sebuah pencapaian konkret bagaimana Indonesia bisa sampai pada titik keemasan menuju negara berdaulat.

"Dengan adanya bonus demografi, maka akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, keterbukaan lapangan kerja pun juga harus ada. Nah, ini tugas pemangku kebijakan dalam menyediakan pelayanan dan akses yang baik agar suatu saat Indonesia bisa mencapai ke tujuan pembangunannya," kata Alam Ganjar.

Ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan, salah satunya softskill dsn pendidikan karakter. Dengan skill set seperti itu, tentu jadi modal dasar bagaimana masyarakat bisa berkembang.

"Selain soft skill ada hal lain yang perlu ditingkatkan, yakni pendidikan karakter karena anak muda sifatnya dinamis sehingga prinsipnya masih mencari. Harusnya sudah tertanam dari awal jadi dasar untuk berfikir melalui prinsip. Dampaknya ke keputusan lapangan kerja, politik dan lain sebagainya," ungkap Alam.

Halaman:
1 2
      
