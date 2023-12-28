Kunjungi Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Mahfud MD Disambut Shalawat

SIDOARJO - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023). Kehadirannya disambut dengan selawat hadroh oleh santri pondok pesantren pimpinan KH Raden Abdus Salam Mujib.

Nampak Mahfud tiba di lokasi sekitar pukul 09.52 WIB. Terlihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengenakan batik bercorak biru.

Kedatangan disambut dengan hangat oleh para pengasuh pondok pesantren Al Khoziny, yakni KH Abdul Muid Abbas, KH Muhammad Ali, KH Muhammad Ubaidilah, KH Mughi. Mereka tampak begitu akrab dengan Mahfud ketika menyambut kedatangannya.

Selanjutnya, Mahfud diajak menujunya kediaman KH Muhammad Ali. Pertemuan tersebut pun dilangsungkan secara tertutup.

Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Mahfud juga berencana bersilaturahmi ke Pondok pesantren Miftahul Ulum, Lumajang dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain. Keesokan harinya, Jum'at (28/12/2023) Mahfud akan menggelar pertemuan dengan para nelayan di Banyuwangi.

(Awaludin)