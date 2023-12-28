Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kunjungi Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Mahfud MD Disambut Shalawat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:29 WIB
Kunjungi Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Mahfud MD Disambut Shalawat
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Sidoarjo (foto: dok MPI/Danan)
SIDOARJO - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023). Kehadirannya disambut dengan selawat hadroh oleh santri pondok pesantren pimpinan KH Raden Abdus Salam Mujib.

Nampak Mahfud tiba di lokasi sekitar pukul 09.52 WIB. Terlihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengenakan batik bercorak biru.

Kedatangan disambut dengan hangat oleh para pengasuh pondok pesantren Al Khoziny, yakni KH Abdul Muid Abbas, KH Muhammad Ali, KH Muhammad Ubaidilah, KH Mughi. Mereka tampak begitu akrab dengan Mahfud ketika menyambut kedatangannya.

Selanjutnya, Mahfud diajak menujunya kediaman KH Muhammad Ali. Pertemuan tersebut pun dilangsungkan secara tertutup.

Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Mahfud juga berencana bersilaturahmi ke Pondok pesantren Miftahul Ulum, Lumajang dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain. Keesokan harinya, Jum'at (28/12/2023) Mahfud akan menggelar pertemuan dengan para nelayan di Banyuwangi.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
