Ratusan Warga Pegadungan Antusias Sambut Bazar Sembako Murah Caleg Perindo Hendi

JAKARTA - Ratusan lebih warga dari RW06 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat menyambut antusias bazar sembako murah yang diadakan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jumat (29/12/2023).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Calon Legislatif Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 9 DKI Jakarta (Kecamatan Kalideres, Cengkareng & Tambora) Hendi Wargianto.

"Hari ini kita melakukan kegiatan bazar murah untuk masyarakat. Kita membagikan sembako karena harga-harga sekarang ini sedang mahal," ujar Hendi Wargianto.

Ia menyebutkan pemilihan lokasi menyasar permukiman padat penduduk karena untuk mensolidkan dukungan masyarakat untuk Partai Perindo dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita solid di akar grass root di lokasi ini. Kita bagikan 1.200 paket minyak goreng untuk mereka yang memiliki KTA Partai Perindo," jelasnya.

Hendi yang juga tandem dengan Caleg DPR-RI Dapil DKI Jakarta III Valencia Tanoesoedibjo dan Gondo Radityo Gambiro tersebut berharap dengan berbagai program pro rakyat kecil, maka masyarakat bisa lebih mengenal Partai Perindo, bagaimana Partai Perindo bergerak untuk mensejahterakan masyarakat.