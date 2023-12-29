Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Adakan Bazar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur Terus Turun Bantu Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:08 WIB
Adakan Bazar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur Terus Turun Bantu Masyarakat
Caleg Perindo Yusuf Mansur. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I dari Partai Perindo, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur terus turun ke kelurahan dan kecamatan yang ada di Jakarta Timur untuk menyentuh langsung masyarakat setiap hari.

"Tiap hari nih turun, tiap hari turun di kelurahan dan kecamatan yang berbeda di Jaktim dan bahkan seluruh Indonesia dan Perindo untuk masyarakat, Masya Allah," ujarnya, Kamis (28/12/2023).

Terbaru, Yusuf Mansur turun dalam kegiatan bazar minyak goreng murah yang digagas Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 6, Wahyu Nur Iman di Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6 (Pasar Rebo, Cipayung, Ciracas dan Makasar) Jakarta Timur dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman fokus memperjuangkan sembako murah dan menciptakan lapangan pekerjaan jika terpilih di Pileg 2024 mendatang.

Diketahui Wahyu bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur menggelar bazar murah minyak goreng dengan menyediakan 500 liter. Ratusan warga yang didominasi emak-emak pun antusias menebus minyak goreng kemasan satu liter secara cuma-cuma Rp5 ribu di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/12/2023).

 BACA JUGA:

"Seperti kita ketahui Perindo memiliki visi misi untuk kesejahteraan masyarakat dan disini saya dengan Ustaz Yusuf Mansur tetap memperjuangkan sembako murah ya, mudah mudahan sembako murah ini selalu menjadi tujuan kita semua dan lapangan pekerjaan yang mudah," kata Wahyu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement