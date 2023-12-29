Adakan Bazar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur Terus Turun Bantu Masyarakat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I dari Partai Perindo, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur terus turun ke kelurahan dan kecamatan yang ada di Jakarta Timur untuk menyentuh langsung masyarakat setiap hari.

"Tiap hari nih turun, tiap hari turun di kelurahan dan kecamatan yang berbeda di Jaktim dan bahkan seluruh Indonesia dan Perindo untuk masyarakat, Masya Allah," ujarnya, Kamis (28/12/2023).

Terbaru, Yusuf Mansur turun dalam kegiatan bazar minyak goreng murah yang digagas Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 6, Wahyu Nur Iman di Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

BACA JUGA:

Sementara itu, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6 (Pasar Rebo, Cipayung, Ciracas dan Makasar) Jakarta Timur dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman fokus memperjuangkan sembako murah dan menciptakan lapangan pekerjaan jika terpilih di Pileg 2024 mendatang.

Diketahui Wahyu bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur menggelar bazar murah minyak goreng dengan menyediakan 500 liter. Ratusan warga yang didominasi emak-emak pun antusias menebus minyak goreng kemasan satu liter secara cuma-cuma Rp5 ribu di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/12/2023).

BACA JUGA:

"Seperti kita ketahui Perindo memiliki visi misi untuk kesejahteraan masyarakat dan disini saya dengan Ustaz Yusuf Mansur tetap memperjuangkan sembako murah ya, mudah mudahan sembako murah ini selalu menjadi tujuan kita semua dan lapangan pekerjaan yang mudah," kata Wahyu.